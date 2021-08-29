Токаев посмертно наградил военнослужащих и пожарных, погибших во время взрывов под Таразом

Группе военнослужащих и пожарных, погибших во время взрывов в воинской части под Таразом, посмертно присвоены высокие государственные награды. Соответствующие указы подписал в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Меиржан Аманов посмертно удостоен высшей награды Казахстана – звания «Халық қаһарманы».

Звание присвоено Аманову «за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Орденом «Айбын» I степени посмертно награждены военный прокурор южного региона Арман Капезов и оперативный дежурный, заместитель руководителя тушения пожара дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александр Микропуло.

Орденом «Айбын» II степени посмертно награждены стрелок команды ведомственной охраны воинской части №28349 министерства обороны Уразбек Далибаев, пожарный спасатель войсковой части № 28349 Руслан Жанбулатов, механик-водитель военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Марат Мешінбай, начальник подразделения (начальник команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Еркин Надирбеков, старший пожарный-спасатель Елдос Сандыбаев, пожарный-спасатель Арнур Тимирбулатов, старший пожарный-спасатель Танирберген Торебеков.

В результате пожара и взрывов в воинской части в Жамбылской области в четверг 13 человек погибли, около 100 были ранены. Личности троих погибших еще устанавливаются, трое также числятся пропавшими без вести.

Воскресенье в Казахстане объявлено днем траура по погибшим.