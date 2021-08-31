В столице открыли школы нового формата

«BINOM School — новый бренд по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. Обучение организовано на основе отечественной модели и передовых международных систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП) холдингом BI Group совместно с акиматом г. Нур-Султана», - говорится в сообщении.

Школа BINOM площадью более 22 тыс. кв. м оснащена 127 кабинетами, 9 расширенными лабораториями по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям, кинозалом на 100 мест, коворкинг-зонами для учителей и детей, телестудией, игровыми комнатами, смарт-классами, 3D-принтером для творческих экспериментов, кабинетами робототехники, мастерскими по резьбе металла и дерева, Speaking Club, TedxBinom, а также библиотекой, в которой собрано более 5 тыс. популярных изданий такого данного формата, каждая – на 4 тыс. учеников в две смены.

Учителей для BINOM отбирали по конкурсу, по результатам двухэтапного отбора в школу были приняты 300 педагогов со всей республики.

Первая инновационная школа частной сети Quantum STEM School рассчитана на 1020 мест. В ближайшие годы по всей стране планируется построить 20 таких школ.

«Школа основана на передовом опыте лучших учебных методик образования Сингапура и США с углубленным изучением дисциплин математики, науки и инженерии — наряду с общеобразовательными предметами, учащиеся осваивают курсы интегрированной инженерной программы (Integrated Engineering Program), спортивного программирования, авиамоделирования и др.», - отмечается в сообщении на сайте премьер-министра.

В ходе посещения школ Мамин подчеркнул, что «необходимо наращивать строительство инновационных учебных заведений по модели государственно-частного партнерства, а также развивать сеть частных школ». Он считает, что «реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования».

В целом в рамках реализации предвыборной программы партии «Нур Отан» в период с 2021 до 2025 годы в стране будут открыты 800 новых школ. В этом году планируется ввод в эксплуатацию 200 школ, из них за счет целевого строительства – 163 школы, за счет механизма ГЧП – 6 школ, 31 школа – за счет развития сети частных школ. Это позволит в приоритетном порядке решить проблемы аварийных и трехсменных школ и сократить дефицит ученических мест.