Токаев принял отставку Ермекбаева

Ермекбаев сообщил, что написал рапорт об отставке в пятницу после серии взрывов в воинской части под Таразом, которая привела к гибели 15 человек.

Два года назад, после схожих взрывов в Арыси, Ермекбаев получил строгий выговор, но сохранил должность.

58-летний Нурлан Ермекбаев - выпускник Московского института химического машиностроение и Военного института Минобороны СССР. Служил в военной миссии СССР в Анголе, затем - в вооруженных силах в Кыргызстане и Казахстане.

В 1990-х годах возглавлял представительство Народного банка в Китае, затем был на дипломатической службе. В 2007-2010 годах был вице-министром иностранных дел, в 2010-2012 и в 2014-2016 годах был помощником президента, между занятием этой должности работал послом в Китае. В 2014 году стал также секретарем Совета безопасности.

В 2016 году был назначен министром по делам религии и гражданского общества, в августе 2018 года - министром обороны.