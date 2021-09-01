Президент считает, что нужно готовиться к наихудшим сценариям
Токаев поручил перезагрузить оборонно-промышленный комплекс в связи с ситуацией в Афганистане
фото Жанары Каримовой

Казахстану нужно повышать оперативность реагирования на внешние угрозы в связи с ситуацией в Афганистане и напряженностью в мире, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу в среду.

По его словам, ситуация в Афганистане, наряду с нарастанием глобальной напряженности, ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Приоритетами государства должно стать укрепление обороноспособности и повышение оперативности реагирования на угрозы.

«Мы должны готовиться к внешним шоками и наихудшему варианту развития событий. В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действия государственного аппарата», − полагает Токаев.

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