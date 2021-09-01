В ближайшие три года на повышение зарплат педагогам направят 1,2 трлн тенге – Токаев

На повышение зарплат педагогам в теченеи трех лет направят 1,2 трлн тенге. Как заявил в ходе послания народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев, политика поддержки учителей будет продолжена. Но при этом системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги.

«С января текущего года заработная плата педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих трех лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 трлн тенге», - сказал Токаев.

Он считает, что «принятые меры дают вои плоды: резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности». Глава государства заверил, что «политику поддержки учителей мы будем продолжать».

Вместе с тем Токаев подчеркнул, что «системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги». Поэтому он считает, что «переобучение учителей требуется проводить раз в три года, а не раз в пять лет, как сейчас».

«Ведь именно они должны быть носителями новых знаний, настоящими просветителями, при этом нельзя допускать случаев, когда педагоги проходят курсы за свой счет», - заяви глава государства.