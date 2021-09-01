Для микро и малого предпринимательства будет сделан единый платеж фонда оплаты труда
  • 166
Правительство будет стимулировать бизнес увеличивать заработную плату своим работникам
Фотография Жанары Каримовой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о двух инициативах, касающихся повышения зарплат в частном секторе и снижения нагрузки на фонд оплаты труда в сфере малого предпринимательства.

По словам президента, более 6,5 млн человек в Казахстане являются наемными работниками, для которых заработная плата — основной источник доходов. При этом за последние 10 лет рост фонда оплаты труда отстал от роста прибыли владельцев предприятий почти на 60%.

«В этой связи правительство разработает мягкие меры стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников. Для работодателей, повышающих заработную плату, будут предусмотрены льготы в рамках регулируемых закупок, а так же преимущественный доступ к государственной поддержке», — пообещал президент.

Еще одна инициатива касается нагрузки на фонд оплаты труда. По мнению Токаева, ее необходимо сделать более понятной и простой для микро и малого предпринимательства: «Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платеж с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования».

Система должна заработать с 1 января 2023 года.

Свежее из этой рубрики
До 2025 года ежегодно зарплата казахстанских работников бюджетной сферы будет повышаться на 20%
Новости
Токаев обеспокоен проблемой социального иждивенчества в стране
Новости
Энергетические объекты городов с грязным воздухом необходимо перевести на газ и возобновляемые источники − Токаев
Просматриваемые
Новости
Взрывы в воинской части под Таразом. Онлайн
Новости
Сильный взрыв прогремел в окрестностях Тараза
Новости
Минобороны заявило о взрывах в воинской части в Жамбылской области
Новости
Алматинцы с «​синим» статусом в Ashyq должны предъявлять справку об отрицательном ПЦР или о медотводе – Бекшин
Новости
Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК
Новости
Число пострадавших в результате взрывов в воинской части близ Тараза увеличилось до 60