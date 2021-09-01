Депутаты мажилиса просят привлечь к ответственности всех виновных в ЧП в Жамбылской области, невзирая на звания и должности

Депутаты мажилиса от партий «Нур Отан» и «Ак жол» просят главу правительства Аскара Мамина тщательно разобраться в причинах трагедии, произошедшей в воинской части в Жамбылской области, и приобщить к материалам уголовного дела расследования СМИ. Также они надеются на объективное расследование и наказание всех виновных, невзирая на звания и должности.

«В 2019 году, после взрыва в городе Арысь, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил перенести все склады боеприпасов за пределы населенных пунктов и обеспечить полную гарантию безопасности хранения боеприпасов. Однако мы считаем, что поручение главы государства не исполнено. Как мы видим из средств массовой информации, в эти дни появляются сообщения о нарушениях порядка хранения и утилизации снарядов, включая боеприпасы, которые когда-то были вывезены из города Арысь. Получается, что из Арыси перевезли в Тараз, но о мерах защиты и гарантиях безопасности никто не подумал», - заявил в среду в ходе пленарного заседания депутат от партии «Нур Отан» Альберт Рау, зачитывая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Более того, депутат рассказал о видео, на котором выжившие спасатели сообщили, что «многие должностные лица» скрывали от пожарных расчетов наличие боеприпасов на горящих складах, что в конечном итоге и привело к гибели людей.

«Возникает еще один вопрос: бойцы не могут быть без командира, но ни в эти дни, ни в дни трагедии ни голоса, ни фамилии командира части никто и не услышал. Что это? Кадровый голод или попытка увести от ответственности командира части? Все эти вопросы требуют своего решения и, наверное, это повод еще раз коренным образом пересмотреть не только систему складирования, хранения и утилизации боеприпасов, но и в целом систему министерства обороны Республики Казахстан. В том числе с учетом коррупционных рисков», - подчеркнул парламентарий.

Он выразил надежду, что по результатам расследования будет выявлен весь комплекс причин, которые привели к ЧП, а виновные будут привлечены к ответственности, невзирая на звания и должности.

Кроме того, он попросил комиссию приобщить к рассмотрению все появляющиеся в СМИ материалы, критически изучить их на предмет отношения к случившемуся и, в случае подтверждения, учесть в работе следствия.

Под этим депутатским запросом членов фракции «Нур Отан» подписались и депутаты «Ак жола». Азат Перуашев также потребовал разобраться с причинами трагедии.

«Особое внимания требует информация выживших спасателей о том, что от них скрывали наличие боеприпасов на горящих складах, что и привело к гибели этих расчетов. Нас не удовлетворяют опубликованные в СМИ объяснения министерства обороны. Мы призываем по итогам расследования привлечь к ответственности всех виновных, кем бы они ни оказались», - высказался депутат.