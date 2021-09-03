Шымкент и столица лидируют по приросту населения

Численность населения Казахстана к 1 августа 2021 года достигла 19 030 тыс. человек, увеличившись с начала года на 150 тыс. человек или 0,79%, сообщило бюро национальной статистики.

Шымкент по итогам семи месяцев лидирует по темпам прироста населения – он составляет 2,36%, лишь немного ему уступает столица - 2,32%. За ними следуют Мангистауская область (1,69%), Алматы (1,43%) и Атырауская область (1,05%).

Население столицы к началу августа достигло 1 211 тыс. человек, Алматы – 2 005 тыс., Шымкента – 1 100 тыс.

За первые семь месяцев 2021 года рост населения отмечался в 12 из 17 регионов Казахстана, в остальных пяти население сокращалось.

Сейчас в числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,54%, Костанайская область – на 0,33%, Восточно-Казахстанская область – на 0,19%, Павлодарская область – 0,17% и Карагандинская область – на 0,10%.

При этом Северо-Казахстанская область по-прежнему – единственный регион, где отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,1% до 11 275 тыс. человек, сельское население - на 0,35% - до 7 755 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.