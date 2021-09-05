Выявлено почти 300 новых случаев коронавирусной пневмонии
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101 человек скончался в Казахстане от коронавируса и пневмонии
Фото из архива Vласти

На 3 сентября в Казахстане зарегистрировано 298 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 143 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 71 225 случаев пневмонии, скончались 4 553 человека, выздоровели – 59 089.

От коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 90 человек, а всего – 9 779.

На 5 сентября лечение от КВИ продолжают получать 94 158 человек (86 575 КВИ+ и 7 583 КВИ-), из них в стационарах находятся 20 777 пациентов, на амбулаторном уровне – 73 381. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 1 537 человек, в состоянии крайней степени тяжести – 420, на аппаратах ИВЛ – 220.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии достигло 884 224.

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