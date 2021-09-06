В вакцине QazVac заменят уханьский штамм коронавируса на «Дельту»

НИИ проблем биологической безопасности на днях ожидает разрешение от министерства здравоохранения по замене одного компонента в вакцине QazVac. В частности, будет заменен штаммовый состав – с уханьского штамма на «Дельту», сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья.

«Относительно «Дельта» штамма: по поручению правительства работы с «Дельта» штаммом были начаты в самом начале, когда этот штамм зашел на территорию Казахстана. Доклинические исследования полностью проведены на животных, и замена штаммового состава в нашей вакцине показала на животных высокий результат», - сообщила Закарья.

По ее словам, в настоящее время в министерство здравоохранения направлена информация и идет совместная работа по замене штаммового состава в следующей партии вакцины.

«Министерство здравоохранения, понимая эту сложную ситуацию, идет на беспрецедентный шаг – не советуясь с ВОЗ, по опыту с гриппозными вакцинами, в ближайшие дни нам выдаст официальное разрешение на замену штаммового состава «Дельта». «Ухань» мы будем менять на «Дельта» штамм, который показал очень высокий хороший результат», - заявила она.

Она добавила, что испытания на животных по замене штамма были проведены еще два месяца назад, а потом и сами ученые испытали препарат на себе.

«Наши ученые идут на этот риск. И риск оправдал ожидания, получена хорошая вакцина, которая в скором времени будет уже поставлена и произведена», - заключила Закарья.