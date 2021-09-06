Частота полетов увеличится с сентября
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Казахстан увеличит количество авиарейсов в Турцию
Фото Искандера Салиходжаева

31 августа на очередном заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан было решено увеличить количество рейсов между Казахстаном и Турцией, сообщает комитет гражданской авиации.

«Начиная с середины сентября 2021 года (Air Astana – с 17 сентября, Turkish Airlines – с 25 сентября) авиакомпании Air Astana и Turkish Airlines планируют увеличить частоту полетов по маршруту Алматы – Стамбул с 2 до 3 рейсов в неделю. С 22 сентября авиакомпания SCAT планирует начать полеты по маршруту Актобе – Стамбул с частотой 2 рейса в неделю», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

В КГА добавили, что дальнейшее увеличение количества рейсов между странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений МВК и соответствующих госорганов Турции.

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