Сменился аким Мангистауской области

Президент Казахстана сменил акима Мангистауской области: на место Серикбая Трумова назначен теперь уже бывший министр энергетики Нурлан Ногаев, сообщила Акорда.

54-летний Нурлан Ногаев – выпускник Московской госакадемии нефти и газа им. Губкина, Казахской госакадемии управления и Университета международных отношений МИД России.

С 1996 по 2006 годы работал на различных должностях в ТОО «Казахтурмунай», а также исполнительным директором АО «НК «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности министерства энергетики и минеральных ресурсов, в сентябре 2007 года назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, курировал вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

В январе 2012 года возглавил Западно-Казахстанскую область, с 2016 по 2019 годы был акимом Атырауской области, в декабре 2019 года стал министром энергетики Казахстана.

57-летний Серикбек Трумов руководил Мангистауской областью с июня 2019 года.

С июля 2021 года в Мангистауской области продолжается череда забастовок. Работники десятков предприятий требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Регион также занимает последнее место по темпам вакцинации. На сегодняшний день здесь первым компонентом привиты чуть больше 19,5% населения – почти вдвое меньше, чем в среднем по стране.