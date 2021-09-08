Проект детальной планировки предполагал строительство детского сада на этом месте
Акимат столицы пообещал сохранить здание Акмолинской метеостанции
АВТОР ФОТО: TALGAUTB

Столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений в ответе активистам проекта Fading.TSE сообщило, что строительства на месте Акмолинской метеостанции, входящей в список памятников истории и культуры местного значения, не будет. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

«Проект детальной планировки был утвержден в 2012 году, тогда, возможно, что-то планировали. Мы этот вопрос знаем и спешим заверить: отводов земли нет, поэтому планов строить там детский сад нет. Более того, как вы знаете, сейчас ведется разработка нового генерального плана столицы. По мере его утверждения будет разрабатываться новый ПДП района. Эти и другие вопросы будут учтены. Соответственно, строительства детского сада на месте памятника истории и культуры не будет», - сообщило ведомство активистам.

Ранее активисты проекта Fading.TSE обратили внимание на то, что по проекту детальной планировки на месте Акмолинской метеостанции, построенной более ста лет назад и входящей в список памятников истории и культуры столицы, планируется строительство детского сада на 240 мест. Акмолинская метеостанция была открыта в 1914 году на северо-западной окраине города, на краю Северного выгона, где и работает по сей день, уже в составе «Казгидромета». Архитектурный стиль здания – эклектика, а именно «кирпичный стиль» как одно из ее направлений, получивших широкое распространение в конце XIX – начале XX веков.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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