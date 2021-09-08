Вакцинация начнется в 15 сентября
2,5 млн доз российской вакцины от гриппа закупил Казахстан
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Министерством здравоохранения Казахстана закуплено 2,5 млн доз вакцины от гриппа российского производства «Гриппол плюс». Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вакцинация начнется с 15 сентября.

«Приближается сезон ОРВИ и гриппа. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины «Гриппол плюс», производства Россия. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона», - сказал Шоранов.

По его данным, такой объем вакцины позволит охватить 13% от общего населения страны, а по рекомендации ВОЗ необходимо прививать не менее 10%. При этом первый вице-министр сообщил, что кроме этой вакцины, закупленной на бюджетные средства, в Казахстане зарегистрированы еще 4 вакцины против гриппа – это «Ваксигрип Тетра» производства Sanofi Pasteur, «Инфлювак» и противогриппозная вакцина производства Sinovac Biotech.

«На бюджетные средства процедуры закупа (вакцин – V) не регламентированы. Все вакцины могут участвовать в конкурсе. Выбирается тот поставщик, который предлагает наименьшую цену и эффективность подтверждена регистрацией», - объяснил закуп российской вакцины Шоранов.

Бесплатно вакцину от гриппа смогут получить наиболее уязвимые группы населения. Также вакцинация будет проводиться за счет средств работодателей и самих граждан.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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