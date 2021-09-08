2,5 млн доз российской вакцины от гриппа закупил Казахстан

Министерством здравоохранения Казахстана закуплено 2,5 млн доз вакцины от гриппа российского производства «Гриппол плюс». Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вакцинация начнется с 15 сентября.

«Приближается сезон ОРВИ и гриппа. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 млн доз вакцины «Гриппол плюс», производства Россия. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона», - сказал Шоранов.

По его данным, такой объем вакцины позволит охватить 13% от общего населения страны, а по рекомендации ВОЗ необходимо прививать не менее 10%. При этом первый вице-министр сообщил, что кроме этой вакцины, закупленной на бюджетные средства, в Казахстане зарегистрированы еще 4 вакцины против гриппа – это «Ваксигрип Тетра» производства Sanofi Pasteur, «Инфлювак» и противогриппозная вакцина производства Sinovac Biotech.

«На бюджетные средства процедуры закупа (вакцин – V) не регламентированы. Все вакцины могут участвовать в конкурсе. Выбирается тот поставщик, который предлагает наименьшую цену и эффективность подтверждена регистрацией», - объяснил закуп российской вакцины Шоранов.

Бесплатно вакцину от гриппа смогут получить наиболее уязвимые группы населения. Также вакцинация будет проводиться за счет средств работодателей и самих граждан.