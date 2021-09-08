В акимате столицы сравнили защитников Малого Талдыколя с антиваксерами

На брифинге в среду, 8 сентября, руководитель столичного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев сравнил защитников группы озер Малый Талдыколь с противниками вакцинации. Он также заявил, что озера почти высохли, и там превышена концентрация вредных веществ.

Руководитель ведомства в своем выступлении сначала заявил, что Малый Талдыколь – это не озера, а водно-болотные угодья, а позднее, отвечая на вопросы, сказал, что это накопитель сточных вод.

«И не знаю, это уместно или нет, но хотелось бы сказать: мы об этом говорим уже на протяжении двух лет. Вот это все напоминает таких наших антиваксеров. То есть люди прекрасно понимают, что без прививки жить нельзя, и люди прекрасно видят, что мы находимся... Я, может быть, не совсем корректно выражусь – это не экологическая, конечно, катастрофа... Но сегодня этот Малый Талдыколь так называемый практически весь высох, начинается эрозия земель, которые там остались, где только что моя коллега сказала о предельных допустимых концентрациях фтора и других веществ... Поверьте мне, здесь нет людей, которые хотели бы причинить какой-то ущерб местным жителям. Мы пытаемся сделать так, чтобы всем было лучше», - сказал Нурлан Уранхаев.

Он также заявил, что 20 га водной глади там, где она не заилена, будут сохранены.

На вопросы журналистов о том, как именно будет сохранена водная гладь, он ответил, что «это будет либо искусственный водоем, либо тот, который есть».

На вопрос жительницы о том, как будет восстановлена сложившаяся экосистема, если это будет искусственный водоем, руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева ответила, что не видит проблем: «Я считаю, если данный водный объект будет благоустроен, будет сохранена водная гладь, будет построено доступное для населения общественное пространство, конечно, туда прилетят птицы. Но рядом мы строим крутую заповедную зону, крутой парк на озере Талдыколь, я думаю, птицы и там тоже будут гнездиться и размножаться, и растения там будут произрастать. Мне кажется, нет проблем, прилетят птицы на водную гладь».

Она также сообщила, что департамент экологии берет пробы из озера ежеквартально, и они показывают превышение концентрации вредных веществ по всем показателям. Она пообещала, что эти данные будут опубликованы. На вопрос жителей о том, почему не проводились открытые слушания с участием общественности, она также заявила, что ранее была создана рабочая группа, но общественники разделились во мнениях и не могут договориться между собой.

Накануне активисты движения SOS.Taldykol провели перформанс в защиту группы озер Малый Талдыколь. Общественники и представители экологических организаций столицы ранее заявляли о том, что активная застройка этого района, прокладка дорог, коммуникаций уже привела к фрагментации озер и частичному разрушению экосистемы. Они также сообщали, что в ходе строительных работ один из водоемов уже был полностью засыпан, начаты работы по засыпке грунтом следующего. По их словам, акимат столицы отказывается идти на контакт, а рабочая группа, созданная для совместной работы с чиновниками, оказалась неэффективна.