Сотрудников управления образования Туркестанской области подозревают в хищении 36 млн тенге

В хищении 36 млн тенге, предназначенных для питания спортсменов, подозревают чиновников из управления образования Туркестанской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент расследуется уголовное дело в отношении руководителя и двух сотрудников методического центра управления образования акимата Туркестанской области, а также соучастника – жителя города Шымкент по факту хищения более 36 млн тенге», - говорится в сообщении.

По версии следствия, эти деньги предназначались для питания учеников средних школ и колледжей при подготовке к республиканским спортивным мероприятиям. В агентстве объяснили, что подозреваемые подделывали подписи спортсменов в ведомостях.

«То есть деньги из бюджета выделялись, а подготовка спортсменов на должном уровне не проводилась», - уточнили в АФМ.

Также здесь сообщили, что в ходе следствия обвиняемые, по предварительному сговору, попытались дать взятку в размере 6 млн тенге оперативнику ДЭР для «положительного решения проводимого расследования в отношении них». Теперь сотрудникам методологического центра грозит лишение свободы от 2 до 7 лет, уголовное дело находится в прокуратуре Шымкента. Иная информация разглашению не подлежит.