В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 млн. человек – Минздрав

Это на 3 млн. меньше показателя, который планировалось достичь к этому времени
В Казахстане число получивших первый компонент вакцины от коронавируса достигло 7 млн. – это 36,9% населения страны, сообщил в пятницу Минздрав. Оба компонента вакцины получили 5,8 млн. казахстанцев – 30,7% населения.
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