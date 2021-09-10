В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 7 млн. человек – Минздрав

В Казахстане число получивших первый компонент вакцины от коронавируса достигло 7 млн. – это 36,9% населения страны, сообщил в пятницу Минздрав. Оба компонента вакцины получили 5,8 млн. казахстанцев – 30,7% населения.

К сентябрю Минздрав планировал вакцинировать 10 млн. казахстанцев, которым показана прививка от коронавируса – это взрослое население, не имеющее противопоказаний. В августе в ведомстве признали, что не смогут достичь этого показателя к сроку и заявили, что рассчитывают вакцинировать 10 млн. человек в сентябре-октябре.

В Казахстане вакцинация отдельных категорий госслужащих началась в феврале, а массовая вакцинация – в апреле.

Согласно официальным данным Минздрава, лидируют по доле вакцинированных в Казахстане в настоящее время Алматы – 45% населения города получило первый компонент вакцины, Восточно-Казахстанская область (44,4%), Северо-Казахстанская область (42,3%), Шымкент (40,7%), а также Туркестанская и Павлодарская области (в обеих – по 38% привитых первой дозой). В остальных регионах число привитых ниже среднего по стране.

Меньше всего получивших первый компонент вакцины в западных регионах Казахстана – Актюбинской области (33,1%), Западно-Казахстанской области (31,5%), Атырауской области (31,3%) и Мангистауской области (20,1%).