Ранее он был вице-министром ведомства
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Сериккали Брекешев назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов
ФОТО С САЙТА INBUSINESS.KZ

Сериккали Брекешев назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Брекешева Сериккали Амангалиевича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

48-летний Сериккали Брекешев с марта 2020 года занимал пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов. Ранее работал на разных должностях в АО «КазТрансГаз».

Позже, как сообщается на сайте главы правительства, премьер-министр Аскар Мамин, представляя коллективу министерства экологии, геологии и природных ресурсов нового руководителя, отметил, что перед ведомством поставлены важные задачи по обеспечению эффективной реализации нового Экологического кодекса, подготовке Концепции низкоуглеродного развития, увеличению площади лесного фонда, дальнейшему развитию системы управления водными ресурсами и рыбного хозяйства.

«Глава государства поручил создать Национальную геологическую службу. Необходимо уделить особое внимание развитию геологоразведки и комплексному изучению недр, созданию открытой цифровой базы геологической информации», - сказал Мамин.

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