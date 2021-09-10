В школах восьми регионов так и не установили теплые туалеты – МОН просит наказать виновных

Министерством образования и науки направлены в акиматы восьми регионов письма с просьбой принять меры в отношении лиц, которые были ответственны за обеспечение школ. Речь идет об отсутствии в учебных заведениях теплых туалетов, систем видеонаблюдения, тревожных кнопок и других элементов безопасности.

«В преддверии нового учебного года сотрудники комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК проинспектировали школы во всех областях и городах страны, подведомственных акиматам. В ходе инспекции выяснилось, что в школах Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областей и г. Шымкента не достигнут 100%-й показатель по обеспечению теплыми туалетами. Хотя ранее правительством была поставлена задача ликвидировать все уличные туалеты при школах к началу учебного года», - говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Минобразования и науки.

Помимо этого, у представителей комитета возникли вопросы по соответствию уже имеющихся теплых туалетов эпидемиологическим требованиям. В частности, требованиям по наличию закрытых кабинок, умывальных раковин, средств для мытья и сушки рук и т.д. Как напомнили в ведомстве, законодательно функции финансирования школ, вопросы их строительства и создания необходимых условий, в том числе санитарных, а также обеспечения системами безопасности, находятся в ведении акиматов. При этом здесь отметили, что местными исполнительными органами в сжатые сроки были построены более 2600 теплых туалетов. Наряду с этим не полностью решены вопросы по установке камер видеонаблюдения в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях.