Вторая площадка для производства вакцины QazVac подготовлена в Казахстане

Между тем о функционировании завода в Жамбылской области ничего не известно
Тамара Вааль, Vласть
В Казахстане подготовлена вторая производственная площадка для производства
вакцин против КВИ. Она находится на базе научно-производственного предприятия «Антиген», сообщает пресс-служба вице-премьера Ералы Тугжанова в понедельник.
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