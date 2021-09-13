Вторая площадка для производства вакцины QazVac подготовлена в Казахстане

В Казахстане подготовлена вторая производственная площадка для производства вакцин против КВИ. Она находится на базе научно-производственного предприятия «Антиген», сообщает пресс-служба вице-премьера Ералы Тугжанова в понедельник.

«Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ознакомился с работой научно-производственного предприятия «Антиген». В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК», - говорится в сообщении.

Здесь отметили, что НИИ проблем биологической безопасности, используя площадку «Антиген», подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в том числе «QazVac». Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин.

«В сентябре на площадке «Антиген» уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин «QazVac» при мощности до 1 млн. доз в месяц. Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства», - заверили в пресс-службе.

Таким образом, подчеркнули здесь, НПП «Антиген», наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО «OtarBioPharm», стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac.