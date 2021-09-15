Правозащитники объявили сбор подписей за освобождение Арона Атабека

Казахстанские правозащитники обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить поэта Арона Атабека, уже более 15 лет пребывающего в заключении после Шаныракских событий в Алматы и признанного международными правозащитными организациями политическим заключенным. Сбор подписей за его освобождение ведется в Facebook.
«Господин Президент! В соответствии с Положением о Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК №140 от 5 июля 2006 года, п.3 (с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036): «Президент Республики Казахстан может по своему усмотрению - помиловать осужденного или лицо, отбывшее наказание». Мы просим Вас реализовать это право и помиловать Арона Едигеева (Атабека)», – пишут в своем обращении правозащитники.
Они отмечают, что Атабек провел более 15 лет в самых тяжёлых условиях в тюрьмах Казахстана (Каражал, Аркалык и др.) в условиях следственного изолятора, (...) «причём больше половины срока в одиночном содержании, без медицинского обследования и лечения, он потерял своё здоровье».
Как напомнили правозащитники, сам Атабек сообщал о ряде хронических заболеваний, в том числе артрозо-артрите верхних конечностей: «Болят обе руки, поднять не могу, не сгибаются, тяжело даже держать ручку. С ногами тоже проблемы, ноги стали отказывать, передвигаюсь только по камере, до таксофона добираюсь на коляске, от прогулок отказался. Видимо, старые травмы дают о себе знать, когда избивали на этапе».
Все годы заключения Атабек отказывался писать прошение об условно-досрочном освобождении, так как считает себя невиновным.
«Если правосудие считает его виновным в гибели полицейского, то мы считаем, что он искупил её 15 годами своей жизни в заключении. Тем более, из 4-х осужденных два человека более трёх лет назад были условно-досрочно освобождены. Арон Атабек (Едигеев) сегодня стал символом мужества и стойкости для многих граждан Казахстана, – пишут правозащитники. – Международные правозащитные организации, госдепартамент США, Европарламент, говоря о правах человека в Казахстане неоднократно призывали руководство нашей страны освободить Арона Едигеева (Атабека). Мы, правозащитники, общественные деятели и активисты, граждане Казахстана призываем Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, в связи с 30-летием независимости нашей страны освободить из тюрьмы Арона Едигеева (Атабека)».
Известный поэт, публицист и политический активист Арон Атабек был приговорен алматинским городским судом к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2006 году. Его обвиняли в организации массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак, в результате которых погиб один полицейский.
Протесты в микрорайонах Шанырак, Бакай, Айгерим и Улжан случились из-за намерений властей снести дома-самострои. Атабек активно защищал жителей этих микрорайонов, находился в эпицентре событий во время противостояния полиции и протестующих.
Казахстанские правозащитники называют Атабека политзаключенным. Ими не раз отмечалось, что Атабек отбывает срок в чрезмерно тяжелых условиях. В заключении он продолжает писать стихи и статьи. Международный ПЕН клуб в его защиту обращался к казахстанским властям, а «Международная амнистия» высказывала обеспокоенность по поводу условий его содержания в колонии.