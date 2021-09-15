Правозащитники объявили сбор подписей за освобождение Арона Атабека

Казахстанские правозащитники обратились к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить поэта Арона Атабека, уже более 15 лет пребывающего в заключении после Шаныракских событий в Алматы и признанного международными правозащитными организациями политическим заключенным. Сбор подписей за его освобождение ведется в Facebook.

«Господин Президент! В соответствии с Положением о Комиссии по вопросам помилования при Президенте РК №140 от 5 июля 2006 года, п.3 (с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 22.04.2015 № 1036): «Президент Республики Казахстан может по своему усмотрению - помиловать осужденного или лицо, отбывшее наказание». Мы просим Вас реализовать это право и помиловать Арона Едигеева (Атабека)», – пишут в своем обращении правозащитники.

Они отмечают, что Атабек провел более 15 лет в самых тяжёлых условиях в тюрьмах Казахстана (Каражал, Аркалык и др.) в условиях следственного изолятора, (...) «причём больше половины срока в одиночном содержании, без медицинского обследования и лечения, он потерял своё здоровье».

Как напомнили правозащитники, сам Атабек сообщал о ряде хронических заболеваний, в том числе артрозо-артрите верхних конечностей: «Болят обе руки, поднять не могу, не сгибаются, тяжело даже держать ручку. С ногами тоже проблемы, ноги стали отказывать, передвигаюсь только по камере, до таксофона добираюсь на коляске, от прогулок отказался. Видимо, старые травмы дают о себе знать, когда избивали на этапе».

Все годы заключения Атабек отказывался писать прошение об условно-досрочном освобождении, так как считает себя невиновным.