О подробном бюджете переписи населения рассказали в бюро национальной статистики

Подробный бюджет проведения переписи населения в 2021 году в ответ на запрос Vласти предоставили в бюро национальной статистики.

Так, на заработную плату внештатных работников будет выделено 1344,4 млн. тенге, а на оплату услуг переписного персонала – 3 359,0 млн. тенге. На обучение переписного персонала планируется выделить 360,8 млн. тенге.

«Для организации работ по подготовке и в период проведения переписи населения будет привлекаться временный переписной персонал в количестве более 32 тыс. человек», – пояснили в бюро.

На развитие интегрированной информационной системы «е-Статистика» планируется выделить 932,5 млн. тенге.

«Целью проекта является создание инструмента для проведения национальных переписей (перепись населения, сельскохозяйственная перепись и др.) и для модернизации существующих взаимосвязанных компонентов (15 компонентов) интегрированной ИС «е-Статистика», – сообщили в ведомстве.

Для обеспечения условий труда переписного персонала планируется выделить 388,6 млн. тенге.

Из них 213 млн. тенге пойдут на приобретение основных средств: 653 компьютера, 273 многофункциональных устройства - принтеры и сканеры и картриджи для них. Сообщается, что в последующем эта техника будет использована территориальными органами статистики.

57 млн. тенге будут направлены на приобретение портфелей и шарфов с логотипом переписи населения для переписного персонала.

На канцелярские товары и средства индивидуальной защиты будет выделено 93,3 млн. тенге.

27 млн тенге пойдет на приобретение мебели отечественного производства для внештатных сотрудников. Сообщается, что в дальнейшем эта мебель будет использована территориальными подразделениями статистики.

Кроме того, 7 млн тенге будет израсходовано на изготовление 16 рекламных видеороликов.

На обработку полученных данных и изготовление, выпуск и распространение сборников будет выделено 509,0 млн. тенге. На транспортные расходы, в том числе приобретение 139 автомобилей марки ВАЗ 21214 НИВА отечественного производства, планируется выделить 748,6 млн. тенге.

Кроме того, 108 млн тенге будет потрачено на тиражирование инструкций для переписного персонала: на размножение схематических планов для обхода счетного участка каждому интервьюеру будет выделено 73,8 млн. тенге, и на тиражирование методических пособий по заполнению переписных листов – 35 млн тенге.

На услуги связи планируется потратить 240,0 млн. тенге. На приобретение 27 412 единиц планшетов Kouzone Tablet MTK6592 CWaB выделен 1 085,6 млн. тенге.