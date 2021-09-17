Минэкологии выступило против решения столичного акимата лишить группу озер Малый Талдыколь статуса водного объекта

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов выступило против решения столичного акимата лишить группу озер Малый Талдыколь статуса водного объекта. Ведомство настаивает, что за группой нужно сохранить статус водного объекта, при этом тщательно исследовав зоны и причины уменьшения ее размеров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Талдыколь является водным объектом. [Столичный] акимат в рамках своей компетенции вынес постановление о переводе земель водного фонда в земли населенных пунктов. Перевод земель водного фонда в другие категории возможен в случаях естественного или искусственного исчезновения, а также уменьшения размеров водного объекта. Надо исследовать, какая часть озера исчезла по естественным причинам, на сколько уменьшился размер озера в результате застройки водосборной площади. <....> Позиция Министерства: Малый Талдыколь оставить как водный объект. При этом, принимая во внимание, что из-за городской застройки, приток к озеру дождевых и талых вод сократился, принять меры по его дополнительной подпитке и циркуляции», − говорится в сообщении пресс-службы.

В начале сентября, объясняя принятое акиматом решение, руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев заявил, что вода на территории группы озер почти высохла, а почва подвергается эрозии. Вместе с тем он стал утверждать, что группа Малый Талдыколь никогда не являлась озерами, а представляла собой водно-болотные угодья. Спустя несколько минут он сменил формулировку, назвав группу «накопителем сточных вод».

Утверждение о том, что Малый Талдыколь является водно-болотными угодьями или местом скопления сточных вод вскоре оспорили активисты движения SOS.Taldykol. В качестве аргумента они привели заключение Минэкологии, в котором говорится, что группа имеет свои сформировавшиеся границы и водный режим, обусловленный атмосферным питанием. В ведомстве также подчеркивали, что в соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Казахстан, к водным объектам относятся сосредоточение вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие, поверхностные и подземные водные объекты. В связи с этим Минэкологии заключило, что группу озер Малый Талдыколь следует относить к устойчивым озерам.

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