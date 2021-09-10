Активисты SOS.Taldykol опровергли заявление акимата об экологической опасности группы озер Малый Талдыколь. Ссылаясь на анализ его воды министерством экологии, геологии и природных ресурсов, общественники указали на низкую концентрацию вредных веществ в ее составе, которая не превышает допустимые нормы.

8 сентября руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева заявила во время брифинга, что концентрация вредных веществ в составе воды озер Малый Талдыколь превышает допустимый уровень. В связи с этим местные жители ощущают неприятный запах, исходящий от водоемов. Несмотря на интенсивную засыпку территории компанией ТОО «Sat NS», чиновница назвала проводимую работу «благоустройством», сохраняющим водную гладь и экосистему в целом.

Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев в свою очередь подчеркнул, что группа Малый Талдыколь никогда не была озерами, а представляла собой водно-болотные угодья. Спустя несколько минут он сменил формулировку, назвав эту группу озер «накопителем сточных вод». Опираясь на эту характеристику чиновник стал утверждать, что Малый Талдыколь никогда не входил в реестр водного фонда. А поскольку вода на этой территории почти высохла, а почва подвергается эрозии, засыпка водоема принесет местным жителям только пользу.

Активисты инициативной группы SOS.Taldykol уверены в ложности утверждений сотрудников столичного акимата. По результатам анализа воды, проведенного министерством экологии, гидрологии и природных ресурсов 2 сентября 2021 года, ведомство не выявило превышения допустимых концентраций вредных веществ ни по одному из компонентов. Они напоминают, что вода для анализа была взята именно на том участке, который сейчас называют экологически опасным. Тогда как заявление об исходящем от водоемов неприятном запахе неоднократно опровергали сами жители близлежащих домов.

Участники инициативной группы также возражают против того, чтобы называть нынешнюю засыпку группы озер сохранением водной глади и экосистемы. Суммарная площадь акватории Малого Талдыколя равна почти 602 гектарам, тогда как столичные власти собираются оставить озера только на 20 гектарах.

Утверждение о том, что Малый Талдыколь является водно-болотными угодьями или местом скопления сточных вод они также считают ошибочным. В качестве аргумента они приводят заключение Минэкологии: «В настоящее время группа озер Малый Талдыколь существует, имеет свои сформировавшиеся границы и водный режим, обусловленный атмосферным питанием. В соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Казахстан, к водным объектам относятся сосредоточение вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие, поверхностные и подземные водные объекты. Соответственно, группу озер Малый Талдыколь следует относить к устойчивым озерам».