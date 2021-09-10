Активисты SOS.Taldykol опровергли заявление акимата об экологической опасности группы озер Малый Талдыколь. Ссылаясь на анализ его воды министерством экологии, геологии и природных ресурсов, общественники указали на низкую концентрацию вредных веществ в ее составе, которая не превышает допустимые нормы.
8 сентября руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева заявила во время брифинга, что концентрация вредных веществ в составе воды озер Малый Талдыколь превышает допустимый уровень. В связи с этим местные жители ощущают неприятный запах, исходящий от водоемов. Несмотря на интенсивную засыпку территории компанией ТОО «Sat NS», чиновница назвала проводимую работу «благоустройством», сохраняющим водную гладь и экосистему в целом.
Руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нурлан Уранхаев в свою очередь подчеркнул, что группа Малый Талдыколь никогда не была озерами, а представляла собой водно-болотные угодья. Спустя несколько минут он сменил формулировку, назвав эту группу озер «накопителем сточных вод». Опираясь на эту характеристику чиновник стал утверждать, что Малый Талдыколь никогда не входил в реестр водного фонда. А поскольку вода на этой территории почти высохла, а почва подвергается эрозии, засыпка водоема принесет местным жителям только пользу.
Активисты инициативной группы SOS.Taldykol уверены в ложности утверждений сотрудников столичного акимата. По результатам анализа воды, проведенного министерством экологии, гидрологии и природных ресурсов 2 сентября 2021 года, ведомство не выявило превышения допустимых концентраций вредных веществ ни по одному из компонентов. Они напоминают, что вода для анализа была взята именно на том участке, который сейчас называют экологически опасным. Тогда как заявление об исходящем от водоемов неприятном запахе неоднократно опровергали сами жители близлежащих домов.
Участники инициативной группы также возражают против того, чтобы называть нынешнюю засыпку группы озер сохранением водной глади и экосистемы. Суммарная площадь акватории Малого Талдыколя равна почти 602 гектарам, тогда как столичные власти собираются оставить озера только на 20 гектарах.
Утверждение о том, что Малый Талдыколь является водно-болотными угодьями или местом скопления сточных вод они также считают ошибочным. В качестве аргумента они приводят заключение Минэкологии: «В настоящее время группа озер Малый Талдыколь существует, имеет свои сформировавшиеся границы и водный режим, обусловленный атмосферным питанием. В соответствии со статьей 5 Водного кодекса Республики Казахстан, к водным объектам относятся сосредоточение вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие, поверхностные и подземные водные объекты. Соответственно, группу озер Малый Талдыколь следует относить к устойчивым озерам».
Карты периода 1913-2021 годов, на которых отмечены озера группы Малый Талдыколь, по словам активистов, также свидетельствуют о ложности высказываний Уранхаева. Накопителем Малый Талдыколь никогда не был, сточные воды всегда сбрасывали в озеро Большой Талдыколь.
Активисты полагают, что выводы сотрудников столичного акимата основаны на исследовании ТОО «Биосфера» 2013 года, которое было организовано заинтересованной в осушении озер стороной.
О том, что столичные власти и застройщик действуют с нарушениями, по словам активистов говорит и ответ Минэкологии на их недавний запрос. Ведомство утверждает, что «Sat NS» производится интенсивная работа по засыпке водного объекта Малый Талдыколь без проектной документации (нарушен пункт 1 статьи 60 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»). В связи с этим ведомство направит письмо в адрес прокуратуры города о приостановлении строительных работ на территории озера Малый Талдыколь, а также об оказании содействия в их сохранении до окончательного разрешения поставленного вопроса.
Активисты также напоминают, что проведение работ ТОО «Sat NS» часто оправдывает наличием выписки из постановления акимата города от 14.08.2020 года №510-1652 на земельный участок площадью 57,6204 гектар, которой располагает АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис». Однако местные исполнительные органы перевели земельный участок водного фонда в категорию земель населенного пункта только в декабре 2020 года.