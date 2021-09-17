Активисты SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей в защиту группы озер Малый Талдыколь

Документ с ними был передан в канцелярию президента
Активисты движения SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей за защиту группы озер Малый Талдыколь. Документ с ними был передан в канцелярию президента Касым-Жомарта Токаева, говорится на официальной странице движения в Facebook.
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