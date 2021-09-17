Активисты SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей в защиту группы озер Малый Талдыколь

Активисты движения SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей за защиту группы озер Малый Талдыколь. Документ с ними был передан в канцелярию президента Касым-Жомарта Токаева, говорится на официальной странице движения в Facebook.

В своей петиции активисты требовали отменить решение акима столицы о переводе земель группы озёр Малый Талдыколь из категории земель водного фонда в земли населенного пункта. Они настаивали на том, что озерам необходимо вновь присвоить статус водного объекта (с сохранением существующих границ) и включить их в государственный водный кадастр.

Вместе с тем организаторы движения призывали наложить мораторий на любые строительные и подготовительные работы на озерах и прилегающих территориях до принятия решений по их сохранению. Группа озер также должна быть включена в границы природного парка со всеми прилегающими территориями.