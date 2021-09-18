Еще двое активистов Демпартии задержаны в Алматы

Активисты “Демократической партии Казахстана” Даурен Достияров и Темиртас Нагиметуллаев были задержаны полицией накануне анонсированного на субботу митинга в Алматы. Об этом сообщила член партии, журналистка Инга Иманбай на своей странице в Facebook.

По словам Иманбай, активистов задержали в 2 часа ночи и доставили в Бостандыкский районный отдел полиции.

“С тех пор о них нет никакой информации. Как и Ырысбек Токтасын, их могли посадить на пятнадцать суток. Неужели патриоты, которые хотят защитить казахский язык и заступиться за страну, будут преследоваться как враги?!”, - написала Иманбай.

Ранее еще один активист партии, Ырысбек Токтасын, был арестован на 15 суток «за призыв людей на митинг». Активисты Демпартии также заявили, что не могут найти его в изоляторе временного содержания в Алматы.

Митинг Демпартии в субботу организован “в поддержку государственного языка”. На митинге активисты намерены поднять не только вопрос языка, но освобождения политзаключенных, а также выразить протест против вовлечения иностранного государства в процесс цифровизации Казахстана.