Еще двое активистов Демпартии задержаны в Алматы

Ранее активист партии Ырысбек Токтасын получил 15 суток ареста
Активисты “Демократической партии Казахстана” Даурен Достияров и Темиртас Нагиметуллаев были задержаны полицией накануне анонсированного на субботу митинга в Алматы. Об этом сообщила член партии, журналистка Инга Иманбай на своей странице в Facebook.
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