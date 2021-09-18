Ранее активист партии Ырысбек Токтасын получил 15 суток ареста
Еще двое активистов Демпартии задержаны в Алматы
Противостояние участников митинга Демпартии и полиции Алматы 6 июля 2021 года, фото Алмаса Кайсара

Активисты “Демократической партии Казахстана” Даурен Достияров и Темиртас Нагиметуллаев были задержаны полицией накануне анонсированного на субботу митинга в Алматы. Об этом сообщила член партии, журналистка Инга Иманбай на своей странице в Facebook.

По словам Иманбай, активистов задержали в 2 часа ночи и доставили в Бостандыкский районный отдел полиции.

“С тех пор о них нет никакой информации. Как и Ырысбек Токтасын, их могли посадить на пятнадцать суток. Неужели патриоты, которые хотят защитить казахский язык и заступиться за страну, будут преследоваться как враги?!”, - написала Иманбай.

Ранее еще один активист партии, Ырысбек Токтасын, был арестован на 15 суток «за призыв людей на митинг». Активисты Демпартии также заявили, что не могут найти его в изоляторе временного содержания в Алматы.

Митинг Демпартии в субботу организован “в поддержку государственного языка”. На митинге активисты намерены поднять не только вопрос языка, но освобождения политзаключенных, а также выразить протест против вовлечения иностранного государства в процесс цифровизации Казахстана.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Активисты SOS.Taldykol собрали более 12 тыс. подписей в защиту группы озер Малый Талдыколь
Новости
Минэкологии выступило против решения столичного акимата лишить группу озер Малый Талдыколь статуса водного объекта
Новости
Дочь Назарбаева презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина
Странам ШОС и ОДКБ следует начать неформальный диалог с новыми властями Афганистана – Токаев
Новости
На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы горит кровля здания
Новости
Pioneer Capital Invest, подконтрольная «Назарбаев фонду», приобрела Азиатско-Тихоокеанский банк в России
Просматриваемые
Новости
Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
Мажилис одобрил в первом чтении поправки, направленные на блокировку соцсетей
Новости
Россия запретила ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Кыргызстана
Новости
В Алматы отключили оплату проезда в общественном транспорте через QR-код
Новости
На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы горит кровля здания