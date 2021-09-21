Казахстан возобновляет безвизовый режим с 30 странами

Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории Казахстана принято решение возобновить безвизовый режим с 30 странами, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Так, возобновляется безвизовый режим для въезда в Казахстан с 30 иностранными государствами с благоприятной эпидемиологической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения: Италия, Нидерланды, Франция, Германия, Испания, Япония, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Польша Дания, Чили, Венгрия, Корея, Чехия, Бахрейн, Катар, Монако, Кипр, Исландия, Финляндия, Мальта, Швеция, Португалия, Лихтенштейн, Словакия, Люксембург, Канада, Сингапур, Бельгия.

Кроме того, принято решение возобновить и увеличить авиасообщение с 16 странами – это Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан.