Казахстан с 2023 года перейдет на собственный телефонный код

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана планирует переход на собственный национальный международный телефонный код. Как сообщается на сайте ведомства, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Россией, наша страна зарезервировала код +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).

«Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться “Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

С операторами связи уже проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи. Кроме этого, согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи РФ будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения указанной процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997.

По планам министерства, Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение 2-х лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

После выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан и используется в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года «Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации».