Эльдар Сарсенов станет владельцем Нурбанка вместо отца

Агентство по регулированию финрынка дало согласие Эльдару Сарсенову на приобретение статуса крупного участника «Нурбанка», сообщило ведомство в среду.

Сарсенов приобретет 100% доли участия в компании JP Finance Group, которая контролирует 87,87% доли в «Нурбанке». Агентство не уточняет, на каких условиях Сарсенов приобретает долю.

При этом, согласно постановлению, после приобретения статуса крупного участника банка 36-летний Сарсенов должен покинуть пост председателя правления «Нурбанка», который он занимает с ноября 2015 года.

До этого момента конечным владельцем «Нурбанка» был Рашит Сарсенов – отец Эльдара Сарсенова. Помимо «Нурбанка», он также контролирует активы в нефтяном секторе, металлургии, ритейле. Он также владеет компаниями по производству воды, вина и отелем на Каспии. Forbes Kazakhstanоценивает состояние Сарсенова-старшего в $810 млн.