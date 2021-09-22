Эльдар Сарсенов станет владельцем Нурбанка вместо отца

Он должен покинуть пост предправления банка
Агентство по регулированию финрынка дало согласие Эльдару Сарсенову на приобретение статуса крупного участника «Нурбанка», сообщило ведомство в среду.
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