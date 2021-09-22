Он должен покинуть пост предправления банка
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Эльдар Сарсенов станет владельцем Нурбанка вместо отца
Эльдар Сарсенов в 2018 году на бизнес-завтраке Vласти. Фото Данияра Мусирова

Агентство по регулированию финрынка дало согласие Эльдару Сарсенову на приобретение статуса крупного участника «Нурбанка», сообщило ведомство в среду.

Сарсенов приобретет 100% доли участия в компании JP Finance Group, которая контролирует 87,87% доли в «Нурбанке». Агентство не уточняет, на каких условиях Сарсенов приобретает долю.

При этом, согласно постановлению, после приобретения статуса крупного участника банка 36-летний Сарсенов должен покинуть пост председателя правления «Нурбанка», который он занимает с ноября 2015 года.

До этого момента конечным владельцем «Нурбанка» был Рашит Сарсенов – отец Эльдара Сарсенова. Помимо «Нурбанка», он также контролирует активы в нефтяном секторе, металлургии, ритейле. Он также владеет компаниями по производству воды, вина и отелем на Каспии. Forbes Kazakhstanоценивает состояние Сарсенова-старшего в $810 млн.

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