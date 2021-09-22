Горела облицовка наружных стен
Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания в здании «Казахмыса»
ФОТО SPUTNIK

Тамара Вааль, Vласть

По предварительной версии, пожар в здании «Казахмыса» в столице произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник управления комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.

«В ходе изучения материалов по факту пожара установлено, что предварительной причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. То есть проведение работ по оплавлению битумной мембраны при помощи газовой горелки. Материалы по данному факту пожара переданы в управление полиции. В настоящий момент ущерб устанавливается», - сообщил Турегельдиев.

Он напомнил, 21 сентября поступило сообщение о возгорании в административном бизнес-центре по адресу Туран, 37. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что горит облицовка наружных стен. Пожар был локализован в 19:10, жертв и пострадавших нет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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