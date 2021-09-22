Консорциум казахстанских IT-компаний предлагает альтернативу платформе СБЕРа

Консорциум казахстанских IT-компаний Software Factory готов предложить альтернативу платформе группы компаний «СБЕР» для создания цифрового правительства. Об на своей странице в Facebook сообщил Болат Башеев, председатель комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП «Атамекен».

Как сообщается в публикации, коммерческий консорциум отечественных разработчиков Software Factory был создан в начале этого года и объединил Azimut, Prime Source, Samgau, NAT Kazakhstan, Inessoft и ARTA, общий штат компаний насчитывает более 1000 человек.

«Мы создавали его, чтобы оказывать правительству РК поддержку квалифицированными человеческими ресурсами в цифровизации. Мы с июля официально предлагаем свои услуги холдингу "Зерде" по аудиту и разработке архитектуры в рамках постановления правительства РК по аудиту государственных органов», - указано в публикации Башеева.

По словам Башеева, консорциум готов предложить альтернативу платформе СБЕРа за более низкую стоимость.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день не заключен контракт с подрядчиком по разработке архитектуры госорганов. Чтобы вам было легче принять решение, мы готовы хоть завтра выставить 50+ человек под проект и дать самую низкую, с нашей точки зрения, цену - 308 млн тенге без НДС. В рамках заявленной суммы мы можем качественно разработать архитектуру 7 центральных государственных органов и 1600+ функций, руководствуясь методологией "Зерде"», - пишет Болат Башеев.

3 сентября правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выбором партнера для создания цифровой платформы.

Вскоре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил выбор СБЕРа в качестве партнера тем, что компания согласилась предоставить исходные коды, а также заявил, что базы данных будут располагаться на территории Казахстана и доступа к ним у российских специалистов не будет. Он также сообщил, что приблизительная стоимость проекта составляет $500 млн и оговаривает рамки проекта на пять лет.

В меморандуме, опубликованном 20 сентября, также указано, что АО «НИТ» и ПАО «Сбербанк» подпишут соглашение о займе, предусматривающем предоставление кредитной линии в пользу АО «НИТ» под государственную гарантию Республики Казахстан на сумму основного долга и процентов по его обслуживанию. Кредитная линия будет предоставлена в российских рублях на сумму, эквивалентную сумме в размере до $500 млн, в срок до конца первого квартала 2022 года.