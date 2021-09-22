Ленты можно будет увидеть как в кинотеатре, так и онлайн
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В Алматы во второй раз пройдет фестиваль документального кино QaraFest

QaraFest начинается завтра, 23 сентября и продлится шесть дней. Картины можно будет увидеть в алматинском кинотеатре «Арман», а с 30 сентября по 9 октября пройдет онлайн-кинофестиваль на площадке qarafilmfest.kz.

Организаторы обращают внимание на то, что на каждый показ смогут попасть лишь 100 зрителей, а билеты можно приобрести на Ticketon, либо в кассах киноцентра «Арман» в день показа.

В программе фестиваля 10 документальных картин из Чили, Турции, Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Грузии, Бельгии, США и Румынии. Все ленты будут показаны на языке оригинала, с казахскими и русскими субтитрами.
Это фильмы-исследование современных отношений в эпоху цифровых технологий, наблюдение за приключениями трёх бродячих собак Стамбула, повествование о столетних деревьях, меланхолично плывущих по Чёрному морю, личный фильм сына о попытке воссоединения с отцом, и другие истории, которые запомнятся надолго.
Показы организованы благодаря поддержке Фонда Сорос-Казахстан и Программы Грантов нидерландского кинофестиваля Movies That Matter.

Впервые Qara Film Festival прошел в прошлом году только в формате онлайн.

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