Казахстан видит будущий Афганистан как независимое и суверенное государство, живущее в мире с соседями – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высказался о ситуации в Афганистане. Президент Казахстана заявил, что поддерживает призыв Совбеза ООН в этом вопросе, но при этом нельзя бросать афганский народ на произвол судьбы.

«Что касается Афганистана, мы поддерживаем призыв Совета Безопасности ООН к образованию путем переговоров нового правительства, которое было бы инклюзивным и представительным. Необходимо создать систему, основанную на консенсусе, в которой группы с различными ценностями или этническим, религиозным и гендерным происхождением могут сосуществовать в одной стране», - сказал Токаев.

В целом Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и суверенное государство, живущее в мире с собой и со своими соседями, отметил он. Токаев подчеркнул, что Афганистан должен продолжать выполнять свои международные обязательства и обеспечить, чтобы его территория не превратилась в плацдарм для террористов, наркотрафика и торговцев людьми.

«Невзирая на наши политические или личные убеждения, мы не должны сейчас бросать народ Афганистана на произвол судьбы. Острая гуманитарная ситуация должна быть нашим главным приоритетом. Учреждения ООН и другие гуманитарные организации должны иметь немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ. Казахстан обеспечил временную передислокацию МООНСА и других отделений ООН в Афганистане. Мы готовы предоставить логистическую платформу для доставки гуманитарной помощи в Афганистан и внести собственный посильный вклад», - добавил глава государства.

Он считает, что казахстанская инициатива по созданию Регионального хаба ООН в Алматы может содействовать выполнению этой миссии и подтвердил готовность тесно сотрудничать с ООН, соседями и организациями.

«Будущая стабильность Афганистана зависит от его экономического развития. Афганистан – это не угроза, а возможность. Если страна будет единой и стабильной, то это сможет способствовать развитию Центральной Азии», - сказал Токаев.