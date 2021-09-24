В сельской поликлинике в Жамбылской области их продавали за 15 тыс. тенге
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Агентством по финмониторингу пресечено 30 фактов продажи фиктивных паспортов вакцинации
фото Тамары Вааль

Агентством по финансовому мониторингу пресечено 30 фактов выдачи фиктивных паспортов вакцинации, сообщила пресс-служба ведомства.

«Агентство по финансовому мониторингу проводит усиленную работу по выявлению и пресечению фактов изготовления и распространения поддельных паспортов вакцинации от COVID-19 и результатов ПЦР-тестирования. На сегодняшний день Агентством пресечено 30 фактов выдачи фиктивных паспортов вакцинации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что о подобных фактах сообщают граждане. Так, в территориальный департамент Агентства по Жамбылской области поступила жалоба о том, что в поликлинике села Аса Жамбылского района незаконно предоставляют поддельные паспорта вакцинации за материальное вознаграждение.

«В ходе проверки сотрудниками департамента установлено, что в указанной поликлинике действительно выдавали паспорта вакцинации от COVID-19 за 15 тысяч тенге без фактического вакцинирования. По указанному факту проводятся следственные мероприятия по установлению всех причастных лиц», - сообщили в агентстве по финмониторингу.

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