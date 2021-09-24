В столице противники вакцинации подали коллективные иски в суд

В столице 35 человек подали 7 коллективных исков в суд, требуя убрать из постановления главного санитарного врача Казахстана обязательное ПЦР-тестирование для невакцинированных работников и снять ограничение на работу для таких сотрудников, сообщает Sputnik Казахстан .

Иски поступили в административный суд столицы и были объединены в одно адмпроизводство. Истцы назвали неконституционными нормы об обязательной вакцинации, заявив, что требования главного санврача «создают угрозу жизни и наносят вред здоровью и нарушают право на труд». По их мнению, вакцины, которым прививают население, якобы не испытаны надлежащим образом. В своих исковых заявлениях они требовали отменить пункты постановлений об обязательном ПЦР-тестировании для невакцинированных работников, об организации проведения профилактических прививок в определенные сроки, об ограничении допуска на работу в очном режиме для работников, не прошедших вакцинацию против коронавируса.

Суд не установил нарушений норм законодательства при вынесении постановлений.столицы, в удовлетворении исков было отказано.

«Трудовые права граждан не нарушены, поскольку у работника, не привитого от COVID-19, сохраняются гарантированные трудовые права, допускается осуществление трудовых функций дистанционно, создаются для этого необходимые условия», - подчеркнули в суде.