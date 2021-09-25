В Казахстане зарегистрировано еще 2,3 тыс. случаев COVID-19

За сутки в Алматы выявлено 510 случаев, в Алматинской области – 262, в Карагандинской области – 261, в столице – 185, в Павлодарской области – 183, в Актюбинской области – 129, в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях – по 115 случаев, в Костанайской области – 103, в Западно-Казахстанской области – 87, в Шымкенте – 73, в Северо-Казахстанской и Атырауской областях – по 67, в Кызылординской области – 49, в Жамбылской области – 56, в Туркестанской области – 49, в Мангистауской области – 13.