Заболеваемость в Алматы держится на уровне 500 случаев
В Казахстане зарегистрировано еще 2,3 тыс. случаев COVID-19
фото их архива Vласти

По данным МВК, за 24 сентября в Казахстане зарегистрировано 2 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране подтверждено 874 920 случаев.

За сутки в Алматы выявлено 510 случаев, в Алматинской области – 262, в Карагандинской области – 261, в столице – 185, в Павлодарской области – 183, в Актюбинской области – 129, в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях – по 115 случаев, в Костанайской области – 103, в Западно-Казахстанской области – 87, в Шымкенте – 73, в Северо-Казахстанской и Атырауской областях – по 67, в Кызылординской области – 49, в Жамбылской области – 56, в Туркестанской области – 49, в Мангистауской области – 13.

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