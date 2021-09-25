Пять регионов Казахстана остаются в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса

Костанайская и Актюбинская области перешли в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса. Кызылординская область в свою очередь близка к переходу в «зеленую зону», сообщает межведомственная комиссия по противодействию распространению вируса.

К этому моменту в «красной зоне» остаются пять регионов: столица, Алматы, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.

В «желтой зоне»: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская области и Шымкент.

В «зеленой зоне»: Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

Минздрав с прошлого года разделяет регионы по цветовым зонам, что служит сигналом к усилению, либо ослаблению карантина.