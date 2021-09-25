Ее покинули Костанайская и Актюбинская области
Пять регионов Казахстана остаются в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса
Фото с сайта KSTNEWS.KZ

Костанайская и Актюбинская области перешли в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса. Кызылординская область в свою очередь близка к переходу в «зеленую зону», сообщает межведомственная комиссия по противодействию распространению вируса.

К этому моменту в «красной зоне» остаются пять регионов: столица, Алматы, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.

В «желтой зоне»: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская области и Шымкент.

В «зеленой зоне»: Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области.

Минздрав с прошлого года разделяет регионы по цветовым зонам, что служит сигналом к усилению, либо ослаблению карантина.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Полиция пытается предотвратить митинг Демпартии в Алматы
Новости
Казахстан и ЕБРР подписали соглашение по строительству дороги Жезказган – Кызылорда
Новости
Казахстан возобновляет безвизовый режим с 30 странами
Новости
Исправлено: Консорциум казахстанских IT-компаний предлагает провести IT-аудит и разработку архитектуры
Новости
В Казахстане выявлен Eta штамм коронавируса – Цой
Новости
Изменение климата может привести к оттоку части населения из южных регионов Казахстана, прогнозирует Всемирный банк