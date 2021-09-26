Посол Казахстана встретился с представляющим «Талибан» и.о. главы МИД Афганистана

Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев в воскресенье встретился в Кабуле с исполняющим обязанности главы афганского МИДа Амир Ханом Моттаки, назначенным движением «Талибан», захватившим страну в августе. Это первый контакт высокого уровня казахстанского представителя с одним из руководителей движения, которое в Казахстане признано террористическим.

В ходе встречи стороны подчеркнули «важность развития торговли между двумя странами и пообещали расширить двустороннее сотрудничество в области торговли», сообщил представитель «Талибана» в Твиттере.

«Посол также выразил удовлетворение ситуацией в области безопасности в Кабуле и призвал к доставке гуманитарной помощи в Афганистан», - говорится в другом сообщении боевиков.

МИД Казахстана к этому моменту ничего не сообщил об этой встрече. При этом ранее власти страны заявляли о необходимости налаживания связей с новым руководством Афганистана. Казахстан в последние годы имел устойчивые торговые связи с афганскими властями, продавая в страну зерно, муку и топливо.

Ранее связи с «Талибаном» начали устанавливать Узбекистан и Кыргызстан. Таджикистан категорически отвергает возможность контактов с «Талибаном» и открыто поддерживает сопротивление ему внутри Афганистана.

Казахстан после захвата Кабула боевиками Талибана не стал полностью эвакуировать свое посольство, вывезя только часть дипломатов и их семьи. В августе сообщалось, что талибы охраняют казахстанское посольство в Кабуле.