Малый Талдыколь продолжают засыпать, несмотря на обещания замакима приостановить процесс

Правящая партия «Нур Отан» уверяла, что взяла процесс под контроль
Засыпка озер Малый Талдыколь в столице продолжилась накануне, несмотря на то, что этот процесс обещал приостановить заместитель акима города Нурлан Нуркенов, сообщило движение SOSTaldykol.
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