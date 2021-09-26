Правящая партия «Нур Отан» уверяла, что взяла процесс под контроль
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Малый Талдыколь продолжают засыпать, несмотря на обещания замакима приостановить процесс
Кадр из видео, засыпка озера 25 сентября 2021 года.

Засыпка озер Малый Талдыколь в столице продолжилась накануне, несмотря на то, что этот процесс обещал приостановить заместитель акима города Нурлан Нуркенов, сообщило движение SOSTaldykol.

По данным движения, засыпка началась накануне и шла активно. На видео, распространенных активистами, видно как озеро засыпают в то время, как в воде находятся фламинго.

На прошлой неделе правящая партия «Нур Отан» провела встречу с противниками уничтожения озер, а также представителями акимата, который настаивает на их скорейшей засыпке и застройке территории. Общественная деятельница и активистка партии власти Джамиля Садыкова писала, что партия «первой и единственной взяла под контроль» ситуацию с озерами.

В воскресенье она распространила сообщения активистов о возобновлении работ на озерах.

Акимат столицы настаивает на том, что состояние озер является плачевным и даже опасным. Это заявление опровергли не только активисты, выступающие против засыпки озер, но и министерство экологии Казахстана. При этом аким столицы Алтай Кульгинов на протяжении нескольких месяцев избегает встречи с активистами и общественностью, а его заместители и руководители департаментов акимата используют ложную информацию для продвижения идеи засыпки озер.

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