Власти пока не определились с возможным доступом журналистов на мероприятия
Тугжанов заявил, что недопуск журналистов на заседания парламента и правительства не является цензурой
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Тамара Вааль, Vласть

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что запрет на присутствие журналистов на мероприятиях в парламенте и правительстве не является цензурой и ограничением доступа к информации.

«Что касается допуска журналистов в госучреждения, хотел прояснить, что сегодня ограничения доступа к информации для журналистов и рядовых казахстанцев нет. При этом карантинные ограничения на личное присутствие журналистов не являются цензурой и препятствованию к доступу к информации. Все проводимые мероприятия в правительстве, парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме», - сказал Тугжанов на брифинге в правительстве, отвечая на вопрос, почему разрешено проводить свадьбы, но не разрешены офлайн-мероприятия для журналистов.

Он также добавил, что несмотря на стабилизацию ситуации, санитарные требования никто не отменял, поэтому сами министры принимают участие в совещаниях в режиме видеоконференции.

«В целом доступ к информации не ограничивается сегодня лишь очной встречей, есть масса других возможностей – это письменные запросы, это прямые обращения журналистов, а также онлайн-встречи и брифинги, на которых мы с вами не раз уже встречались. Обратная связь посредством электронного правительства и социальные ресурсы», - отметил вице-премьер.

Вместе с тем он заверил, что вопрос возвращения офлайн-мероприятий для журналистов стоит на повестке дня и прорабатывается.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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