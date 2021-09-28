Площадь пожара – порядка 20 га
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К тушению пожара в горах в Алматинской области привлекли вертолет «Казавиаспаса»
Скриншот с видео пожара

В Коринском ущелье Алматинской области произошел пожар, к его тушению привлечен вертолет «Казавиаспаса», сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Информация о горении в ущелье на территории Талдыкорганского лесничества в труднодоступной горной скалистой местности поступила в ДЧС области 27 сентября в 15:19 – загорелись сухая трава, кустарники и смешанный лес. На место были направлены силы и средства ДЧС, произведен аэровизуальный облет, в результате которого выяснилось, что площадь пожара составляет порядка 20 га.

«По состоянию на 09:30 часов 28 сентября имеется сильное задымление по ущелью. Вертолетом АО «Казавиаспас» МЧС РК осуществляется облет и сброс воды. Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно-штабная машина, для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном», - сообщили в ДЧС.

В ликвидации пожара задействован 51 сотрудник, 10 единиц техники и 4 мотопомпы ДЧС Алматинской области, 35 работников, 3 единицы техники и 4 мотопомпы Талдыкорганкого лесного хозяйства, 5 работников «Казавиалесоохраны», а также 1 борт вертолета АО «Казавиаспас» МЧС РК и 4 человека экипажа.

В ДЧС заверили, что угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт – город Текели – находится в 17 километрах.

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