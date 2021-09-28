До пяти лет лишения свободы запросил прокурор для активистов ДВК и «Коше партиясы»

Их обвиняют в “участии в деятельности запрещенной организации”
Прокурор запросил для четверых активистов движений «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Көше партиясы» по пять лет лишения свободы, еще для девяти активистов - от одного до двух лет ограничения свободы, сообщает радио Азаттык.
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