Их обвиняют в “участии в деятельности запрещенной организации”
До пяти лет лишения свободы запросил прокурор для активистов ДВК и «Коше партиясы»
Скрин экрана во время процесса над активистами, на фото - активисты, содержащиеся под арестом в СИЗО, радио Азаттык

Прокурор запросил для четверых активистов движений «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Көше партиясы» по пять лет лишения свободы, еще для девяти активистов - от одного до двух лет ограничения свободы, сообщает радио Азаттык.

Во время прений во вторник, прокурор попросил 4 активистов, обвиняемых в “организации и участии в запрещенной организации” (часть 1, 2 статьи 405) приговорить к пяти годам лишения свободы: это Абай Бегимбетов, Асхат Жексебаев, Кайрат Кылышев и Ноян Рахымжанов.

Для восьми активистов прокурор запросил по 1 году ограничения свободы и одной активистке - 2 года ограничения свободы.

Суд над 13 активистами, которых правозащитники признали политзаключенными, начался 27 июля. Всех их обвиняют в причастности к запрещенным в Казахстане движениям «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) и «Коше партиясы». Пятеро обвиняемых находятся под арестом в следственном изоляторе, включая Диану Баймагамбетову, которой прокурор попросил назначить наказание в виде ограничения свободы.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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