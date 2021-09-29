Гражданское общество Казахстана выступило против поправок, позволяющих блокировать соцсети

Правозащитники и журналисты Казахстана в открытом заявлении выступили против принятия поправок в законодательство, позволяющих ограничивать работу иностранных интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Гражданское общество страны назвало эти поправки репрессивными и направленными на введение в стране цензуры и запустило петицию со сбором подписей против поправок.

В сентябре мажилис принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка», который содержит целый ряд норм, открывающих возможности ограничивать на территории страны работу иностранных интернет-платформ, социальных сетей, мессенджеров.

В частности, предлагается ввести регистрацию иностранных интернет-платформ, соцсетей и мессенджеров в Казахстане и назначать их руководителями исключительно казахстанцев, а в случае отказа регистрироваться – блокировать или замедлять работу ресурсов. В обязанности казахстанских руководителей иностранных онлайн-платформ, соцсетей и мессенджеров, в случае их регистрации в Казахстане, будет входить ограничение доступа пользователей к определенной информации или всему ресурсу.

В заявлении гражданского общества отмечается, что «блокировки и ограничения работы соцсетей и мессенджеров в Казахстане происходили неоднократно в последние несколько лет», а «до весны 2019 года они были фактически ежевечерними». В последние же два года практика таких блокировок снизилась. Однако предложенные в новом блоке поправок нормы общественность считает «репрессивными и направленными не на регулирование, а контроль интернета, то есть фактически на введение в стране цензуры, которая прямо запрещена Конституцией и международными стандартами в области прав человека».

«Существует вполне реальный риск, что крупные интернет-платформы, такие как Google, Mozilla, или социальные сети, как Facebook с его мессенджером Whatsapp и социальной сетью Instagram, а также такие мессенджеры, как Telegram, откажутся регистрировать свои представительства в Казахстане на предлагаемых условиях, лишив тем самым казахстанцев свободного интернета.

Разработчики поправок и уполномоченный орган указывают, что нормы необходимы для борьбы с кибербуллингом и более быстрой коммуникации с иностранными платформами. Мы убеждены, что выбранный путь – неэффективный, а тактика проведения поправок под предлогом защиты прав ребенка является манипуляцией», - отмечается в заявлении.

Также указывается, что «принятие этих норм противоречит логике реформирования страны, о которой много говорится после президентских выборов 2019 года», «нанесет большой международный ущерб репутации страны и откатит Казахстан назад в общественно-политическом развитии».

Кроме того, общественность заявляет, что эти поправки противоречат также обязательствам Казахстана в области прав человека, частью которых являются право на доступ и распространение информации, включая право детей получать и распространять информацию, а также право на неприкосновенность частной жизни, право на свободу объединения в сети интернет и другие права человека.

«Любые вводимые государством ограничения прав человека, даже по допустимым мотивам, как, например, борьба с кибербуллингом, не должны лишать человека его других прав. Полагаем необходимым полностью исключить поправки, касающиеся деятельности на территории Казахстана иностранных онлайн-платформ, включая соцсети и мессенджеры, а государству совместно с общественностью и экспертами выработать эффективные механизмы реагирования на кибербуллинг. Что не менее важно – его профилактику, а также расследование уже совершенных подобного рода правонарушений», - предлагается в открытом заявлении.

К этому моменту к заявлению присоедились более 40 человек, представляющих Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, фонд «Адил соз», Правовой медиа-центр, Международный центр журналистики MediaNet, интернет-журнал Vласть, Factcheck.kz и другие.

15 октября петиция с собранными подписями будет передана в администрацию президента Казахстана и парламент.