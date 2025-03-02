Художник Паша Кас нарисовал новый мурал на стене в Алматы, где был Котенок Гав

Художник Паша Кас нарисовал новый мурал на стене здания в Алматы, где до этого восемь лет был мурал с Котенком по имени Гав – его закрасили в январе этого года из-за «ремонта фасада». В воскресенье на той же стене появилась надпись «Закрасили котенка, а когда закрасите смог на городом?», ее фотографии художник опубликовал в своем Instagram. Новую работу вскоре начали закрашивать.

После того, как предыдущий мурал был закрашен, в акимате сообщили, что ведут переговоры с художником о создании новой работы.

«Меня пригласили к диалогу на стену, и я решил задать вопрос: серые улицы, серый смог над городом, серые стены, многоэтажки-муравейники… Неужели власти города действительно заняты решением важных проблем?», – написал в воскресенье Паша Кас в публикации о новой работе.

Художник констатировал, что Алматы уже давно в числе лидеров среди городов с самым грязным воздухом в мире.

«Но пока люди задыхаются от смога, городские власти тратят силы на борьбу с уличным искусством. Когда же начнётся настоящая борьба за чистый воздух? Если у города находятся ресурсы, чтобы закрашивать уличное искусство, почему их не хватает на экологию? Стены можно перекрасить, а чем мы будем дышать?», – также задался вопросом он.

Художник также опубликовал видео, на котором новую работу уже начали закрашивать.

Котенок Гав появился на стене дома на углу Кунаева и Макатаева в 2017 году. Тогда Паша Кас рассказывал изданию Exclusive, что хотел сделать в Алматы простую и добрую работу, и хотел ей выразить, что пришло время объединять людей и объединяться с людьми.

«8 лет назад «Котенок Гав» стал моим высказыванием на проблемы того времени. Повторяться я не люблю. Стритарт — это диалог между художником и обществом. Если нам не разрешают «Бояться вместе», то у меня есть много о чем еще сказать, – также сказал Паша Кас изданию Kursiv.