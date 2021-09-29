Разработчики еще одной казахстанской вакцины от COVID-19 констатируют ее эффективность против передачи инфекции

Международный цент­р вакцинологии Казахского нацио­нального аграрного университета и Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева при Минздраве разработали вакцины от коронавируса Naruvax-C19 и Naruvax-C19⁄Nano. Сейчас препараты готовятся к клиническим испытаниям на человеке, но разработчики уже констатируют, что вакцина Naruvax-C19 не только обеспечивает защиту от инфицирования, но и предотвращает передачу инфекции. Об этом говорится в интервью директора центра вакцинологии, вирусолога-вакцинолога Кайсара Табынова газете «Казправда» .

Сообщается, что оригинал статьи о казахстанской вакцине Naruvax-C19, способной защищать от всех вариантов данного вируса, размещен на международной платформе препринтов Research Square, после чего будет напечатан в авторитетном журнале Nature. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на саммите ШОС в Душанбе 16 сентября говорил, что две отечественные разработки – Naruvax-C19 и Naruvax-C19⁄Nano – включены в реестр ВОЗ как вакцинные кандидаты против COVID-19.

«Мы, работая в определенном ритме, совершенствуем две наши вакцины, одна из которых – инъекционная (внутримышечная) Naruvax-C19 – дошла до финальной стадии и готова к клиническим исследованиям на человеческом организме. Сейчас мы уже фактически завершили опыты на приматах – макаках-резусах, до этого исследования осуществлялись на мышах и хомяках. После того как получим заключительные данные по иммуногенности на обезьянах, можно будет начинать работу по испытанию препарата на людях. Первыми испытуемыми, естественно, будем мы сами – группа разработчиков», - рассказал Табынов.

Он отметил, что предстоящие клинические испытания Naruvax-C19 на человеческом организме требуют тщательной подготовки, в первую очередь финансовой. По его словам, «пока этот вопрос не решен», но выразил надежду, что ученые получат поддержку «со стороны если не государства, то частного бизнеса».

«Уже известно, что ни одна из доступных сегодня вакцин против COVID-19 не обеспечивает защиту от инфицирования, но все они оберегают привитых людей от тяжелых форм инфекции и часто – от госпитализации. Что касается Naruvax-C19, то данный препарат еще не прошел клинические исследования, поэтому окончательные выводы делать рановато. Однако мы экспериментально доказали: вакцина обеспечила лабораторным животным не только полную защиту от инфицирования, но и стопроцентно блокировала трансмиссию вируса – передачу возбудителя невакцированным моделям. Говоря проще – подопытные животные, будучи сами полностью защищены от инфекции, не выделяли вирус вообще», - пояснил ученый.

Он добавил, что это пока первое сообщение о подобных свойствах вакцины, и подчеркнул, что именно такие разработки способны завершить пандемию, так как привитые такими препаратами люди будут не только защищены от всех форм заражения вирусом, но и не смогут распространять его, тем самым способствуя появлению новых мутантов COVID-19.

Кроме этого, по словам Табынова, сегодня на базе Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева выделен ряд штаммов коронавируса, относящихся к уханьскому типу, вариантам «Альфа» (британский) и «Дельта» (индийский). Эти вирусы используются для оценки эффективности не только вакцин, но и разрабатываемых в Казахстане лекарственных препаратов, тест-систем и дезинфицирующих средств.

«Хочу добавить, что мы не только выделили вышеназванные варианты вируса, но и сделали их генетическую идентификацию, биологичес­кую характеризацию, то есть они экспериментально изучены и депонированы. Последнее означает, что мы их положили в режимное хранение в коллекцию микроорганизмов научного центра имени Айкимбаева. Такое стало возможным, подчеркну, благодаря тому, что институт имеет лабораторию уровня биологической безопас­ности третьего класса BSL-3, а также первоклассных специалистов», - отметил он.

По его словам, к ним обращаются коллеги из России и Австралии, чтобы на базе центра изучить разработанные в их странах препараты против COVID-19. Сейчас, в частности, ведется работа с партнерами из Австралии над получением мультивалентной вакцины, которая будет защищать не только от первоначального уханьского вируса, но и от других штаммов.

«Надеемся, что находимся на верном пути. Если вернуться к той работе, которая находится на стадии рассмотрения для публикации в международном научном журнале, то мы там четко показали, что вакцина Naruvax-C19 формирует нейтрализующие антитела против «Дельта»-штамма вируса COVID-19. Это, повторюсь, дает нам надежду, что и людям она тоже обеспечит защиту от разных вариантов коронавируса», - заключил он.