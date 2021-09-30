Также Россия готова обучать казахстанских специалистов
Путин вновь предложил Токаеву помощь в строительстве АЭС
ФОТО ATOMIC-ENERGY.RU

Тамара Вааль, Vласть

Президент Российской Федерации Владимир Путин предлагает Казахстану содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомной станции, если такое решение будет принято. Об этом он заявил в четверг в ходе XVII форума межрегионального сотрудничества.

«Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна, но не только. Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что влияние АЭС на загрязнение воздуха «ничтожно мало», а российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии и вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки.

В апреле 2019 года Путин в ходе переговоров с Токаевым уже предлагал помощь в строительстве АЭС. Тогда речь шла о российских технологиях.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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