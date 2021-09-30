Десятки водителей протестуют против введения платных дорог в Туркестанской области

30 сентября в Туркестанской области несколько десятков водителей собрались на участке трассы в Кызылорду близ села Карашик, чтобы выразить несогласие с повышением цен на горючее и введением дорожных сборов. На месте находятся сотрудники полиции, которые требуют от собравшихся разойтись, сообщает Радио Азаттык со ссылкой на одного из водителей.

«Здесь находятся обычные люди, в основном водители. Мы против введения платных дорог, мы против вакцинации детей, мы против повышения цен на топливо. Никаких потасовок нет, но полиция требует, чтобы собравшиеся разошлись», — рассказал водитель Абай Тореханов.

На видеозаписи, полученной Азаттыком, видны грузовые машины, стоящие на обочине дороги, десятки человек и несколько полицейских. По сообщениям, полицейские запретили собравшимся осуществлять фото- и видеосъемку на месте.

Водитель по имени Берик Ерденов сказал Азаттыку, что после того, как полицейские «не оставили их в покое», люди были вынуждены проводить акцию, находясь в салонах своих машин. Днем в четверг собравшиеся всё еще находились на этом участке трассы. Некоторые собравшиеся пожаловались на проблемы с сотовой связью в этом месте.

Полиция никак не комментирует ситуацию.

Информация о том, что 30 сентября пройдет акция протеста водителей против дорожных сборов и роста цен на топливо, циркулировала в мессенджере WhatsApp. Накануне в Шымкенте в связи с предполагаемой акцией протеста было задержано несколько водителей. 28 сентября был арестован Абдурахим Бейсен, лидер группы протестующих водителей, по обвинению в «нарушении правил проведения мирных собраний» и «неповиновении распоряжению» сотрудника полиции. Ему назначили 15 суток ареста.

В конце мая — начале июня в нескольких регионах Казахстана проходили акции протеста против платных дорог. Дальнобойщики выступали против этой инициативы, жалуясь на плохое качество трасс, высокие цены на топливо и низкие доходы от перевозок.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана 30 сентября Азаттыку заявили, что ответственные должностные лица выступят с разъяснениями по поводу перевода отдельных участков дорог республиканского значения на платную систему во время слушаний на следующей неделе.