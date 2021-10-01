Осадки ожидаются почти на всей территории Казахстана в выходные

2-4 октября почти на всей территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, минусовая температура ночью на севере, востоке и в центре республики, сообщает «Казгидромет».

«В течение периода большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки. Также по республике ожидаются туман, на северо-западе, севере, в центре и востоке – гололед, в северных регионах – низовая метель. Лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога Северо-Западного антициклона ожидается погода без осадков», - сообщают синоптики.

На западе, юго-западе страны ночью ожидается +1+8°С, на севере региона заморозки до -2°С, днем +10+17°С, на юге региона +20°С; на северо-западе ночью -5+3°С, днем небольшое понижение температуры до 0+8°С, на юге региона +12°С; на севере и в центре республики ночью -5+3°С, днем небольшое понижение температуры до 0+8°С; на востоке ночью -3+5°С, днем потеплеет до +7+15°С; на юге Казахстана ночью 0+8°С, на севере региона и в горных районах заморозки до -3°С, днем ожидается +12+20°С; на юго-востоке ночью 0+8°С, на севере региона и в горных районах до -3°С, днем небольшое повышение температуры до +7+15°С.

В целом, по данным синоптиков, холодный антициклон из районов Скандинавии и Баренцева моря, смещаясь через Европейскую территорию России, в начале октября будет формировать погоду в западной половине республики, на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана, напротив, из-за ложбины западного и южного циклонов и с прохождением активных фронтальных разделов прогнозируются осадки (дождь, снег, туман и гололедные явления, усиление ветра на севере с низовой метелью), в горных районах Казахстана возможны сильные осадки.

В первой декаде месяца вторжение северо-западного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха ночью до -1-3°С, днем до +10+15°С. С дальнейшим проникновением холодных воздушных масс на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана температура понизится ночью от -5+5°С до -1-8°С, днем от +3+10°С до 0,+5°С. На юге и юго-востоке страны в середине первой декады ночью похолодает до -1-3°С, днем до +5+13°С. Со второй половины первой декады потеплеет на большей части республики на 10-12 градусов. Во второй и третьей декадах октября, с юго-западным выносом теплых воздушных масс из районов Средиземного моря и Средней Азии, в отдельные дни ожидаются кратковременные волны тепла, днем будет до +13+18°С, на юго-западе, юге, юго-востоке республики – до +19+25°С. Прогнозируются также холодные дни с осадками, порывистым ветром, а частые вторжения арктических воздушных масс обусловят понижение температуры воздуха. В северной половине Казахстана похолодает ночью до -4-10°С, днем до -2+3°С, в южной половине – ночью до -5+5°С, днем до +7+12°С.

Количество осадков предполагается около нормы на большей части республики. Осадков меньше нормы ожидается в Мангистауской, Кызылординской областях, на большей части Атырауской, Актюбинской Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, в южной половине Костанайской, на западе и юге Карагандинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области.