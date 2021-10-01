Полицейские будут сопровождать интервьюеров при переписи населения в неблагополучных районах

С 1 октября в Казахстане началась перепись населения в традиционном формате, интервьюеры будут ходить по домам и задавать вопросы гражданам на месте. При этом в неблагополучных районах их будут сопровождать полицейские, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов.

«С полицией приходить и принуждать (пройти перепись – V) никто никого не будет. Мы говорим о защите и граждан, и наших интервьюеров. Это касается неблагополучных районов, дачных массивов и лиц, которые состоят на специальном учете в органах МВД. Поэтому говорить о том, что с полицией наш интервьюер будет приходить и заставлять – это не верно», - сказал Айдапкелов.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев уточнил, что правоохранительными органами составлен алгоритм взаимодействия переписного персонала и органов полиции. Участковыми инспекторами полиции, при необходимости, будет оказано сопровождение переписного персонала на дачных массивах, общежитиях, а также при посещении лиц, состоящих на учете органов полиции и неблагополучных семей.

«Без разрешения граждан никто не вправе входить в жилые помещения», - также уточнил он.

С 1 октября в Казахстане стартовала вторая часть основного этапа общенациональной переписи населения – подворовой обход, который продлится до 30 октября. Тем гражданам, которые приняли участие в переписи онлайн, повторно отвечать на вопросы интервьюеров не нужно. В качестве переписного персонала набрано по республике 23 367 человек. Среди них 2 693 инструктора-контроллера и 20 764 интервьюера. Тем временем граждане еще могут пройти онлайн-перепись до 15 октября. В целом, по состоянию на 11 утра 1 октября, перепись онлайн прошли 6 429 018 человек.