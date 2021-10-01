Замакима Экибастуза подозревается в систематическом получении взяток

«В Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима города Экибастуз и должностных лиц городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Они подозреваются в систематическом получении взяток от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство», - сообщили в антикоре.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.