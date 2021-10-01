Также под следствием – должностные лица отдела ЖКХ
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Замакима Экибастуза подозревается в систематическом получении взяток
фото Жанары Каримовой

Заместитель акима Экибастуза и должностные лица отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог подозреваются в систематическом получении взяток, сообщает антикоррупционная служба.

«В Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима города Экибастуз и должностных лиц городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Они подозреваются в систематическом получении взяток от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по договорам государственных закупок и общее покровительство», - сообщили в антикоре.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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